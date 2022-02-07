На третий день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 7 февраля, в медальном зачете сменился лидер. Норвегия, которая еще вчера была первой, теперь только шестая, а лидером зачета является команда Швеции.

Во вторник спортсмены разыграли еще девять комплектов наград.

Разыгрывались медали в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, прыжках с трамплина, сноуборде, фигурном катании и шорт-треке.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

После третьего дня соревнований лидерство в медальном зачете захватила команда Швеции. Представители этой страны завоевали три золотых награды. На втором месте представители ОКР. У них два золота, три серебра и две бронзы.

Тройку лидеров замыкают Нидерланды. Олимпийцы этой страны завоевали две золотые медали, две серебряные и одну бронзовую.

На четвертой позиции расположилась КНР. Китайцы завоевали два золота и столько же серебра. Пятерку лидеров замыкает Германия, спортсмены которой завоевали два золота и одно серебро.

Украина по итогам третьего дня соревнований наград не завоевала.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.