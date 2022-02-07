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Нидерландская конькобежка Ирэн Вюст стала пятикратной чемпионкой Олимпийских игр

Илья Нежигай редактор ленты
Нидерландская конькобежка Ирэн Вюст стала пятикратной чемпионкой Олимпийских игр

Представительница Королевства Нидерланды Ирэн Вюст завоевала свою шестую золотую медаль во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Своим триумфом в конькобежной дисциплине на дистанции 1,5 тыс. м. нидерландка побила сразу несколько рекордов.

Выступление 7 февраля для Ирэн Вюст, которой 49 лет, стало первым на этой Олимпиаде.

Во время забега конькобежка преодолела дистанцию ​​за 1.53.28 мин, что стало новым олимпийским рекордом.

Прошлый олимпийский рекорд был установлен в 2014 году, во время Игр в Сочи, а рекордсменкой стала также представительница Нидерландов — Йорин тер Морс.

Что касается других результатов забега, то второе место заняла японка Такаги Михо, а олимпийскую бронзу увезет домой нидерландка Антуанетте де Йонг.

Вюст побеждает на пяти Олимпиадах и имеет 12 олимпийских медалей (6-5-1).

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Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. На этой Олимпиаде Украину будут представлять 45 спортсменов по 12 дисциплинам, что является рекордным количеством видов спорта на зимних Играх для нашей страны.

За 16 дней Олимпиады будут разыграны 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Источник: Eurosport

Фото: Getty Images

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