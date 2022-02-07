Во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине разгорелся очередной скандал на фоне противостояния США и Китая. В этот раз в эпицентр скандала попала чемпионка мира по горнолыжному спорту Эйлин Гу, которая дебютировала в понедельник на Играх в квалификационном раунде женского биг-эйра.

Девушка, родившаяся в США, является талантливой лыжницей. Уже в свои 18 лет она выиграла восемь международных соревнований по горнолыжному спорту, завоевав золото в соревнованиях по биг-эйру на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне и трижды выиграв зимние соревнования X Games в Аспене, штат Колорадо, в прошлом году.

Однако оценки участия Эйлин Гу на Олимпиаде в Пекине вызвали бурные дискуссии из-за противостояния Соединенных Штатов и КНР.

Будучи уроженкой Сан-Франциско, в этом году она представляет на Олимпиаде Китай, а не США — шаг, который произошел в непростое время для китайско-американских отношений и неизбежно поставил лыжницу в центр глобальных разговоров о геополитике и вопросах представительства.

И несмотря на то, что она пытается отмахнуться от вопросов о своей личности, статусе гражданства и мыслях о политических проблемах, сами дискуссии вокруг спортсменки вряд ли останутся в стороне.

Когда Эйлин Гу начала свою карьеру в лыжном спорте в 2018 году, она выступала как американка, но в следующем году перешла в Международную федерацию лыжного спорта.

Делая заявление, лыжница — дочь американского отца и китайской матери-иммигрантки — сказала, что хочет получить возможность вдохновить миллионы молодых людей во время зимних Олимпийских игр в Пекине — на родине своей матери.

О ее отце мало что известно, и Эйлин Гу использует фамилию матери.

Хотя ее переход под флаг Китая произошел в 2019 году, ее олимпийский дебют на Играх-2022 снова привлек к ней внимание.

Разговоры о ее гражданстве появились после того, как корпоративный спонсор Red Bull заявил, что она отказалась от паспорта США, чтобы выступать за Китай. Однако позже спонсор убрал эту информацию, когда на него надавили американские газеты.

Законом КНР не предусмотрено двойное гражданство, и лыжница наотрез отказывалась раскрывать статус своего паспорта.

В прошлом году на вопрос газеты South China Morning Post она сказала, что считает себя американкой в США и китаянкой в Китае

— Я полностью американка, выгляжу и говорю так, как есть. Никто не может отрицать, что я американка. Когда я приезжаю в Китай, никто не может отрицать, что я китаянка, потому что я свободно владею языком и культурой и полностью идентифицирую себя как китаянку, — сказала лыжница.

В Генеральном консульстве Китая в Нью-Йорке сообщили Би-би-си, что Эйлин Гу должна быть натурализована или получить статус постоянного жителя Китая, чтобы выступать за его команду.

В 2020 году Министерство юстиции Китая расширило правила получения иностранцами постоянного вида на жительство таким образом, что те, кто добился международного признания в спорте, науке, культуре и других областях, будут иметь на это право. Как сообщили в консульстве, лыжница Гу и еще четыре спортсмена прошли через этот процесс, чтобы получить право выступать за Китай на Играх 2022 года.

Но независимо от того, что указано в ее официальных документах, перед ней стоят сложные вопросы как перед спортсменкой, родившейся в Америке, живущей жизнью западного подростка, но представляющей Китай, правительство которого подвергается международной критике за нарушения прав человека и антидемократические репрессии.

— Нет необходимости вносить раскол… Это трудная, если не невозможная позиция, когда несколько стран, включая США, объявили дипломатический бойкот играм в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае, — сказала она в комментарии для The New York Times.

В Китае спортсменку тепло приняли государственные СМИ, прозвав Эйлин Гу гениальной девушкой-лыжницей и снежной принцессой. Девушку успели показать в нескольких документальных фильмах гостелевидения КНР.

При этом команда лыжницы, как и она сама, отчетливо понимают, что должны действовать осторожно.

Отказавшись от беседы с британским изданием, ее американский агент Том Япс сказал журналу, что подобные интервью могут нести угрозу для ее карьеры.

— Если (Эйлин, — Ред.) примет участие в статье, в которой будет два абзаца с критикой Китая и прав человека, это поставит ее под удар там (в Китае, — Ред.). Один неправильный шаг — и карьера разрушена, — сказал он.

Сама спортсменка ранее заявляла, что молодым людям свойственно быть на этапе жизни, когда им еще только предстоит определиться с тем, кем на самом деле они являются.