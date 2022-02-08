Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе.

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине за свой прокат он набрал 113,97 балла.

Примечание: Сначала в видеоролике выступление Чена на Играх-2018, выполнение короткой программы в Пекине начинается с 5.03.

Он улучшил результат двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, который установил в 2020 году на чемпионате Четырех континентов. Тогда Ханю набрал 111,82 балла.

Чен исполнил флип, тройной аксель, каскад четверный лутц и тройной тулуп.

Чен занял первое место по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Второе место у японца Юмы Кагиямы (108,12), третьим стал еще один представитель Японии Шома Уно.

22-летний Натан Чен – трехкратный чемпион мира. В составе сборной США в Пекине он завоевал серебро на командном турнире, а на Играх-2018 в корейском Пхенчхане стал бронзовым призером вместе с командой.

Произвольная программа в фигурном катании у мужчин на Играх-2022 состоится 10 февраля. Начало запланировано на 3.30 по киевскому времени.

В произвольной программе также выступит украинец Иван Шмуратко, который квалифицировался в эту часть соревнований по итогам выполнения короткой программы. 20-летний спортсмен получил за свое выступление от судей 78,11 балла.