На четвертый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 8 февраля, в медальном зачете лидер не изменился, а наоборот Швеция смогла закрепить свою позицию.

Во вторник спортсмены разыграли еще десять комплектов наград в десяти видах спорта.

Разыгрывались медали в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, керлинге, фристайле, санном спорте, сноубординге и конькобежном спорте.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

После четвертого дня соревнований лидерство в медальном зачете закрепила команда Швеции. Представители этой страны завоевали четыре золотых награды, одну серебряную и одну бронзовую. На второе место поднялись Нидерланды. У них три золота, три серебра и одна бронза.

Тройку лидеров замыкает КНР. Китайцы завоевали три золотых медали и две серебряные.

На четвертой позиции расположилась Германия. Олимпийцы этой страны завоевали три золота и два серебра. Пятерку лидеров замыкает Норвегия, спортсмены которой завоевали три золота, одно серебро и четыре бронзы.

Украина по итогам четвертого дня соревнований наград не завоевала.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.