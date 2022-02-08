На четвертый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 8 февраля, в медальном зачете лидер не изменился, а наоборот Швеция смогла закрепить свою позицию.
Во вторник спортсмены разыграли еще десять комплектов наград в десяти видах спорта.
Разыгрывались медали в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжной гонке, керлинге, фристайле, санном спорте, сноубординге и конькобежном спорте.
Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:
Какие страны попали в топ-5
После четвертого дня соревнований лидерство в медальном зачете закрепила команда Швеции. Представители этой страны завоевали четыре золотых награды, одну серебряную и одну бронзовую. На второе место поднялись Нидерланды. У них три золота, три серебра и одна бронза.
Тройку лидеров замыкает КНР. Китайцы завоевали три золотых медали и две серебряные.
На четвертой позиции расположилась Германия. Олимпийцы этой страны завоевали три золота и два серебра. Пятерку лидеров замыкает Норвегия, спортсмены которой завоевали три золота, одно серебро и четыре бронзы.
Украина по итогам четвертого дня соревнований наград не завоевала.
Ситуация в Пекине во время Олимпиады
Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.
Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.
Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.
В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.
В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.