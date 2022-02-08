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Факты / Спорт

Мне теперь с этим жить: Шотурма о незабитом пенальти в матче с РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Збірна України з футзалу, Павло Шотурма

Сборная Украины по футзалу вернулась домой после участия в Евро-2022, по итогам которого вошла в четверку лучших команд континента.

В матче за выход в финал соревнований сине-желтые потерпели досадное поражение от команды из РФ. Все мог решить пенальти в конце встречи при счете 2:3, но его не смог реализовать капитан Петр Шотурма.

На пресс-конференции в Киеве он рассказал, что из-за нереализованного удара не мог спать два дня.

– Я взял на себя ответственность как капитан. Фортуна была не на моей стороне. Когда шел к мячу, я почувствовал, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить.

Эта возможность уже всю жизнь – я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками – теперь мне с этим жить. Многое писали после матча, хейта было много. Как сказал один тренер: Если ты прошел через это – станешь сильнее. Так и есть – за это Евро мы стали еще сильнее, – сказал Шотурма.

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины встречалась с командой России в финальной части Евро-2022. На кону матча была путевка в финал турнира. Со времени российской агрессии в отношении Украины это уникальный случай встречи национальных сборных, ведь УЕФА разводит команды из обеих стран вплоть до заключительной стадии плей-офф.

После поражения в матче за финал сине-желтые уступили команде Испании в матче за третье место со счетом 1:4. Но, несмотря на это, команда Украины вошла в четверку сильнейших на континенте.

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Фото: Getty Images

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