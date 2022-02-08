На зимних Олимпийских играх-2022 на биатлонной трассе в Чжанцянкоу состоялась индивидуальная мужская гонка на 20 км. В ней приняли участие 92 биатлониста, а победителем стал француз Кантен Фийон-Майе.

Украину представляли четверо биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Пидручный начинал гонку в топ-3. Он закрыл все пять мишеней, выйдя с отставанием в десять секунд от промежуточного лидера Фийона-Майе. Тем не менее, борьба украинца за медали начала заканчиваться уже на второй стрельбе, когда он заработал минуту штрафа, не закрыв одной мишени.

Не сложилась у лидера сборной Украины стрельба на третьем и четвертом огневом рубеже. Там он заработал еще по одной минуте штрафа.

На финише он показал 18-й результат – лучший результат в его карьере на уровне Кубков и чемпионатов мира, а также Олимпиад.

Второй лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, ставший 37-м в финальном протоколе. Дебютанты Игр Антон Дудченко и Богдан Цымбал заняли 50-е и 55-е места соответственно.

Чемпионом Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке стал француз Кантен Фийон-Майе. Вторую строчку пьедестала занял белорус Антон Смольский, а третью — представитель Норвегии Йоханнес Бьо.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1+1+0) 48:47.4

2. Антон Смольский (Беларусь, 0+0+0+0) +14.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+1) +31.1

4. Максим Цветков (ОКР, 0+0+0+1) +34.9

5. Скотт Гоу (Канада, 0+1+0+0) +1:05.6

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1)

37. Артем Прима (Украина, 1+2+0+1) +4:48.8

50. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+2) +6:07.5

55. Богдан Цымбал (Украина, 3+0+1+0) +6:31.6

Днем ранее состоялась индивидуальная гонка у женщин. Золото в этой дисциплине завоевала немка Дениз Херманн. Украинки Юлия Джима и Ирина Петренко смогли финишировать в топ-15 финального протокола.

Еще одна биатлонистка Валентина Семеренко покидает Пекин из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно в понедельник вечером. Ее заменит другая украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая прибыла на Олимпиаду из-за положительных тестов на коронавирус у Елены Билосюк и Дарьи Блашко.