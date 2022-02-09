Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая была в резервной заявке на Игры-2022 в Пекине, прибыла в Китай после положительных тестов на Covid-19 у Елены Билосюк и Дарьи Блашко.

Перед приездом в Пекин Меркушина была на сборе в чешском Нове-Место, где готовилась к выступлениям на Кубке IBU. Но после известия о тесте Билосюк начала готовиться к отъезду на Олимпиаду.

Меркушина сдала тесты на коронавирус и присоединилась к команде в олимпийском поселке. Ожидается, что она выйдет на олимпийскую трассу уже в пятницу, 11 февраля. В интервью Суспільне Спорт биатлонистка рассказала, как очутилась на Олимпиаде-2022.

— Я спала, отсыпалась, как раз был день пристрелки, решила не вставать рано, никуда не спешить и выключила звук на телефоне. Открываю глаза, а там немало сообщений, что у Елены Билосюк коронавирус, что я должна собирать чемоданы. Через два с половиной часа сидела в автобусе на вылет из Праги в Киев. После прилета сдала первый и второй тесты, и в субботу только вылетела, – рассказала она.

Она также отметила, что биатлонная трасса в Чжанцянкоу ей напоминает трассу в Антгольце.

– Есть высота, очень высоко, недостаток кислорода ощущается очень сильно. А трасса сама по себе не тяжелая, если бы на равнине, то вообще была бы легкой. Но здесь каждый холмик кажется такой стеной, что не можешь дождаться, когда он закончится, – рассказала Меркушина.

Анастасия Меркушина прибыла в Пекин 7 февраля. В пресс-службе НОК отметили, что выход на старт соревнований Меркушиной будет зависеть от решения тренерского штаба.

Однако, учитывая, что Олимпиаду из-за проблем со здоровьем досрочно покинула Валентина Семеренко, Меркушина, вероятно, займет ее место в старте.

Фото: НОК