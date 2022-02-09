Даю шанс молодым проявить себя: Семеренко об отъезде из Олимпиады-2022

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое решение досрочно прекратить участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за проблем со здоровьем.

— Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели! Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание спортсмена сквозь всю жизнь. Спорт – основа жизни, ведь так говорят: Движение – это жизнь! Всем благодарю за поддержку, будьте здоровы, — приводит слова Семеренко Федерация биатлона Украины в Facebook.

7 февраля Валентина Семеренко не смогла завершить индивидуальную гонку на 15 км на зимней Олимпиаде-2022. Именно из-за проблем со здоровьем она решила вернуться досрочно в Украину. Ее место в сборной займет Анастасия Меркушина, прибывшая на Игры-2022 после положительных тестов на коронавирус у биатлонисток Елены Билосюк и Дарьи Блашко.

Тренер женской команды Урош Велепец рассказал, что Семеренко во время гонки не хватило воздуха, и она не смогла бежать дальше из-за спазма.

Источник: Федерация биатлона Украины

Фото: Федерация биатлона Украины