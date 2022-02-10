Депортиво и Динамо Киев встретились в стыковом поединке Юношеской лиги УЕФА 2021/22. Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, однако в серии послематчевых пенальти более меткими были бело-синие.

Матч Юношеской лиги УЕФА Депортиво U-19 – Динамо U-19 начался в 20.00 по киевскому времени. По итогам матча Динамо вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, жеребьевка которой состоится 14 февраля.

Стартовые составы

Депортиво U-19 : Суарес – Диас, Родригес, Барсия, Фигероа – Нориега, Нахера, Рубен Лопес – Эрнандес, Ноэль Лопес, Мелла.

: Суарес – Диас, Родригес, Барсия, Фигероа – Нориега, Нахера, Рубен Лопес – Эрнандес, Ноэль Лопес, Мелла. Запасные : Риос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Триго.

: Риос, Гуерра, Тейхо, Мендес, Гомес, Очоа, Триго. Динамо U-19 : Игнатенко – Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Близниченко, Попов, Диалло.

: Игнатенко – Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник – Близниченко, Попов, Диалло. Запасные: Тугай, Еременко, Горбач, Кремчанин, Эль-Хамлиши, Опанасенко, Уваров.

Испанская команда впервые участвовала в Юношейской лиге УЕФА, избежав группового этапа турнира. В первом раунде плей-офф своеобразной квалификации Депортиво обменялся домашними победами с польской Погоней – 0:3 и 4:0, пройдя дальше за счет лучшей разницы мячей.

Во втором – ситуация повторилась. Разница заключается только в том, что теперь испанцы выиграли дома – 5:1, а в гостях проиграли со счетом 0:3.

Бело-синие стартовали в групповом раунде, где их соперниками стали Бенфика, Бавария и Барселона. Динамо выиграло четыре матча, один поединок сведя вничью и в одном уступив.

Фото: Депортиво