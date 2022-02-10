Олимпиада-2022: двух сноубордисток забрали на носилках после травм во время соревнований

Пятый день зимней Олимпиады в Пекине закончился травмами для двух сноубордисток из Чехии и Андорры.

Во время выполнения заезда в квалификации сноуборд-кросс спортсменка из Андорры Маэв Эстевес допустила техническую ошибку, неудачно упала и получила серьезную травму спины.

Девушка не смогла самостоятельно покинуть трассу и потребовала помощи врачей. Соревнования были приостановлены, а медики унесли ее на носилках.

Для 26-летней Маэв Эстевес это первая Олимпиада в карьере. До сих пор ее лучшим результатом в профессиональном спорте было 14-е место на Юношеских Олимпийских играх 2012 года.

Другую травму получила спортсменка из Чехии Вендула Хопьякова.

25-летняя сноубордистка упала и соскользнула с трассы в 7-м групповом заезде женского сноуборд-кросса.

В группе из четырех спортсменок, в которую выходят два лучших финишера, Хопьякова занимала четвертое место. Несчастный случай произошел, когда она попыталась обогнать россиянку Кристину Пауль на повороте.

Девушка повредила голову и спину, после чего пришлось подключить медиков с носилками, потому что самостоятельно встать спортсменка не смогла.

Зимняя Олимпиада в столице Китая стартовала 4 февраля и продлится до 20 февраля. В этих Играх Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимних Олимпийских играх для украинской сборной.

Источники: Eurosport, Xinhua