УЕФА по требованию РФ расследует поведение украинских болельщиков во время матча Украина – Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу 4 февраля.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже назначил инспектора по этике и дисциплине.

О результатах дисциплинарного расследования инцидентов, которые якобы имели место во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу, УЕФА обещает сообщить позже.

Пожаловался УЕФА на поведение украинских болельщиков Российский футбольный союз.

Там заявили, что во время матча 4 февраля в Нидерландах “украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку, что, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан”.

Далее РФС сослался на регламент турнира, согласно которому “национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матчи от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям”.

В полуфинале чемпионата Европы по футзалу украинская команда минимально уступила российской со счетом 2:3.

Источник: УЕФА