Цинциннати Бенгалс и Лос-Анджелес Рэмс сыграют в финальном матче за звание чемпиона НФЛ — Супербоуле-2022. Встреча состоится в ночь с 13 на 14 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) на арене SoFi Stadium.

Начало матча в 01.30 по киевскому времени.

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Viasat Sport. Также встречу можно будет посмотреть благодаря трансляции на телеканале NBC, который обладает эксклюзивными правами на шоу, и в приложении NBC. Матч будет еще транслировать BBC и Sky Sports.

SoFi Stadium, который был открыт в сентябре 2020 года, впервые примет Супербоул. Эта арена является домашней для участника финального матча НФЛ – Лос-Анджелес Рэмс.

В перерыве Супербоула выступят Эминем, Снуп Дог, Мэри Джей Блайдж, Кендрик Ламар и Доктор Дре. В прошлом году хедлайнером Супербоула был канадский певец The Weeknd.

В 2021 году Супербоул выиграла Тампа-Бэй Бакканирс. В финальном матче сезона они обыграли Канзас-Сити Чифс со счетом 31:9.