Четвертой гонкой на биатлонной трассе в Чжанцянкоу на Олимпиаде-2022 станет женский спринт. Украина в этой дисциплине на дистанции 7,5 км будет представлена ​​только тремя спортсменками.

Это произошло из-за обстоятельств, в частности, Валентина Семеренко покинула олимпийский Пекин по состоянию здоровья, а еще две спортсменки Елена Белосюк и Дарья Блашко получили положительные тесты на коронавирус.

Таким образом, тренерский штаб сборной Украины по биатлону может рассчитать только на Юлию Джиму, Ирину Петренко и Анастасию Меркушину, присоединившуюся к команде на этой неделе.

Откроет гонку на зимних Играх-2022 в составе сборной Украины Ирина Петренко. Она получила 15-й стартовый номер. Во второй стартовой группе Юлия Джима (57-й), а вот будет закрывать гонку в составе украинской команды Анастасия Меркушина (70-й номер).

Отметим, что Украина в индивидуальных видах биатлона может заявлять четырех спортсменок. Сам спринт начнется 11 февраля в 11:00 по киевскому времени.

На Олимпиаде-2022 Джима и Петренко стали авторами наилучшего результата Украины в женских гонках сезона-2021/22, заняв десятое и 11 место соответственно. Кроме того, они обновили свои олимпийские рекорды.

Источник: IBU