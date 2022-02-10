Одной из участниц зимней Олимпиады-2022 в Пекине является 46-летняя бразильянка Жаклин Моран. Свою страну на Играх этого года она представляет в лыжной гонке.

В лыжной гонке на 10 км Моран заняла лишь 82 место.

Но уникальное достижение бразильянки в том, что для нее это восьмые Олимпийские игры причем не только зимние. Спортсменка трижды участвовала в летних Олимпиадах и пять раз сражалась за медали в зимних.

Начиная с 2004 года она выступала на летних Играх в Афинах, Пекине и Токио, а также на зимних с 2006 года в Турине, Сочи, Пхенчхане и Пекине.

Моран соревновалась в трех видах спорта за олимпийский пьедестал — маунтинбайке, лыжных гонках и биатлоне.

Самым высоким достижением Моран на летних Олимпиадах было 18-е место в кросс-кантри во время Игр-2004 в Афинах. На зимних Играх-2004 в Сочи в лыжном спринте она заняла 64 место и 74 в индивидуальной гонке.

Еще одной участницей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, для которой это уже восьмые соревнования за олимпийский пьедестал, стала немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн.

Но в отличие от Моран, Пехштайн выступала лишь на зимних Играх, на которых стала пятикратной олимпийской чемпионкой и еще четырежды была призеркой Олимпиад.

Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Германии, у которой шесть золотых и три серебряные медали. На втором месте расположилась Норвегия, третьей идет Австрия. У Украины пока нет завоеванных медалей в Пекине.