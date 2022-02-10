Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 16-е место по итогам первых двух соревновательных заездов на XXIV зимних Олимпийских играх.
В первом заезде спортсмен финишировал с результатом 1:01.63, а во втором – 1:01.58.
Теперь, чтобы выйти в финальный раунд, украинцу нужно по итогам третьего заезда быть в топ-20.
В настоящее время его преимущество над участником, показавшим 21-й результат, составляет +0.67 секунды.
Всего за выход в финал соревнуются 25 спортсменов.
Третья и четвертая попытки решающих заездов состоятся 11 февраля.
Соревнования по скелетону во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине проходят в китайском городе Яньцин.
23-летний Владислав Гераскевич является единственным представителем украинской сборной в этом виде спорта.
Во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Владислав Гераскевич финишировал 12-м.
Напомним, що 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине не смогла выступить сборная Украины по фристайлу.
У трех спортсменов – Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад – обнаружили коронавирус.
Источник: НОК
Фото: НОК