Украинский скелетонист Владислав Гераскевич занял 16-е место по итогам первых двух соревновательных заездов на XXIV зимних Олимпийских играх.

В первом заезде спортсмен финишировал с результатом 1:01.63, а во втором – 1:01.58.

Теперь, чтобы выйти в финальный раунд, украинцу нужно по итогам третьего заезда быть в топ-20.

В настоящее время его преимущество над участником, показавшим 21-й результат, составляет +0.67 секунды.

Всего за выход в финал соревнуются 25 спортсменов.

Третья и четвертая попытки решающих заездов состоятся 11 февраля.

Соревнования по скелетону во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине проходят в китайском городе Яньцин.

23-летний Владислав Гераскевич является единственным представителем украинской сборной в этом виде спорта.

Во время зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане Владислав Гераскевич финишировал 12-м.

Напомним, що 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине не смогла выступить сборная Украины по фристайлу.

У трех спортсменов – Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад – обнаружили коронавирус.

Источник: НОК

Фото: НОК