Российская фигуристка Камила Валиева вышла впервые на тренировку после сообщения о проваленной допинг-пробе, сданной еще до поездки на зимнюю Олимпиаду-2022.

В среду россиянка пропустила тренировку на фоне сообщения о положительной допинг-пробе. Кроме нее на тренировке не присутствовали еще трое российских фигуристов, участвовавших в командном турнире. Но их наставники заверили, что те получили выходной.

Валиевой грозит отстранение за допинг, а команду ОКР могут лишить золотых медалей в командном турнире по фигурному катанию.

Международный олимпийский комитет дважды отложил награждение фигуристов из ОКР на зимней Олимпиаде-2022. Сначала с понедельника, 7 февраля, на вторник, а затем на неопределенный срок.

В МОК отказываются говорить о причинах, подчеркнув, что им нужно провести юридическую консультацию с Международным союзом конькобежцев (ISU).

— Поскольку это имеет юридические последствия, я не могу говорить об этом на этом этапе, — сказал представитель МОК Джеймс Адамс в среду на пресс-конференции. —

В четверг ISU выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с допинг-тестом Валиевой.

— Ссылаясь на недавние сообщения СМИ о командных соревнованиях по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какой-либо информации о возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК для Пекина 2022 года. Поэтому сейчас ISU не будет делать никаких заявлений, говорится на официальном сайте организации.

Российское издание РБК Спорт со ссылкой на собственные источники отметило, что допинг-проба Валиевой действительно дала положительный результат, но она была взята еще в декабре. Речь идет о триметазидине в минимальных пропорциях.

Inside the Games отмечает, что рассмотрение дела затянулось в связи с возрастом спортсменки: ему еще нет 16 лет, поэтому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.

Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Германии, у которой шесть золотых и три серебряные медали. На втором месте расположилась Норвегия, третьей идет Австрия.

Источник: РБК Спорт