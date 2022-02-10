Украина во второй раз в истории финишировала в топ-15 в горнолыжном спорте на Олимпиаде-2022 — комбинации. Наш представитель Иван Ковбаснюк занял 14 место.

Это второй самый лучший результат в истории Украины на Олимпиадах в горных лыжах.

Ковбаснюк на этих Играх на старт выходил уже в третий раз. Сначала украинец принял участие в даунхиле, где финишировал на 33-й позиции. Это самый лучший результат Украины в этой дисциплине на зимних играх. А в супер-гиганте украинец показал лучший результат за 20 лет, заняв 32-е место.

В комбинации Ковбаснюк среди 29 вышедших на старт лыжников занял итоговое 14-е место.

Украинец показал 21-й результат в скоростном спуске, опередив троих оппонентов. В слаломе не смогли финишировать несколько лыжников, тогда как украинец доехал до финиша и в итоге вошел в 15 лучших.

Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц. В скоростном спуске он показал четвертый результат, однако благодаря лучшему выступлению в слаломе и ошибкам оппонентов опередил всех соперников. Вторую строчку занял представитель Норвегии Александр Аамодт Кильде, бронза у канадца Джеймса Кроуфорда.

По состоянию на сегодня на Олимпиаде-2022 наши представители еще не завоевали ни одной медали.

Фото: НОК