Единственный украинский представитель в мужском катании на Олимпийских играх-2022 в Пекине Иван Шмуратко в одиночке занял 24 место.

Произвольная программа украинца оказалась менее успешной, нежели короткая. Шмуратко упал во время первого прыжка – тройного акселя, а второй был с нечистым выездом, из-за чего фигурист не смог выполнить полноценный каскад.

В итоге Шмуратко заработал 127.65 балла за произвольную программу, а всего за два проката – 205.76.

В комментарии Суспільне Спорт фигурист рассказал, что произвольной программой на Олимпиаде-2022 остался не доволен.

— Не получилось много прыжковых элементов, а из-за них и вся программа пошла не так. Падение? Скорее всего, это технические ошибки, которые буду разбирать постепенно. Не только по первому прыжку, а по программе. Надо двигаться дальше, чтобы на следующие Олимпийские игры ехать не просто как представитель в произвольной программе, но как претендент на высокие места, и показывать результаты не только хорошие для себя, но и для всего мира, — сказал фигурист.

Шмуратко также назвал свою цель, которую поставил на следующие зимние Олимпийские игры в 2026 году.

— Очень надеюсь, что на следующих Играх будет разрыв и что в дальнейшем это будет безумный праздник. До них еще четыре года и много соревнований. Надеюсь, к следующим Олимпийским играм в Милане проведу в Италии еще немало времени, подготовлюсь, разведаю те края, — отметил Иван.

Для 20-летнего Шмуратко это дебютные Олимпийские игры. На уровне чемпионатов мира его самый высокий результат – 21 место, которое обеспечило Украине олимпийскую лицензию.

Победу в мужском одиночном катании одержал американец Натан Чен. Серебро и бронзу завоевали представители Японии – Юма Кагияма и Шома Уно.

В женском фигурном катании Украину представит 16-летняя Анастасия Шаботова, которая произвела фурор на Играх, когда выполнила свою программу под Щедрика Николая Леонтовича в командном турнире.

Женская короткая программа в индивидуальной программе запланирована на 15 февраля, а произвольная – на 17 февраля.

Фото: НОК