Украина завершила участие в санном спорте на Олимпиаде-2022. Завершающим видом программы являлись командные соревнования.

14 команд, отобравшихся на Олимпийские игры-2022, соревновались только в одном раунде в формате эстафеты. У каждой команды было по три заезда, а именно в женской и мужской одиночках и двойке.

Для передачи эстафеты необходимо было на финише коснуться изображения олимпийских колец над головой, после чего следующие участники получали стартовый сигнал – перед ними открывались ворота.

Украину представляла Юлианна Туницкая, Антон Дукач и пара Игорь Стахив – Андрей Лысецкий.

Наша команда начинала состязание под пятым стартовым номером. Первой на трек вышла 18-летняя Туницкая, проехавшая чисто заезд и преодолевшая дистанцию ​​за 1:01.123 мин.

Она передала эстафету Дукачу, однако тот допустил грубую ошибку, перевернувшись на последнем вираже. Но украинец смог удержаться на санях и добраться до финиша. Дистанцию ​​он прошел через 1:04.244 мин.

Завершала эстафету двойка Стахива и Лисецкого. Дуэт несколько раз неудачно вписался в повороты, что помешало им показать лучшее время. Их результатом стали 1:04.237 мин.

В итоге с общим временем 3:09.604 Украина заняла 11 место в итоговом протоколе на Олимпийских играх-2022.

На прошлых Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинцы стали 13 из 13 команд. Лучший результат в этой дисциплине Украина показала на Играх-2014 в Сочи, заняв 11-е место из 12 команд.

Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Германии, у которой шесть золотых и три серебряные медали. На втором месте расположилась Норвегия, третьей идет Австрия. У Украины пока нет завоеванных медалей в Пекине.

Фото: НОК