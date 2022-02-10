Сборная Украины по футболу потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА и опустилась на 27 место. В активе сине-желтых сейчас 1535,08 балла.

На 27-е место Украину отодвинули команды Японии и Марокко, занимавшие более низкие позиции в декабрьской версии рейтинга.

Соперник сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре сборная Шотландии занимает в списке 40-е место. Еще два потенциальных оппонента в отборе на Мундиаль сборной Уэльса и Австрии на 20-м и 30-м местах соответственно.

Еще два соперника подопечных Александра Петракова в Лиге наций, Ирландия и Армения, находятся на 49-й и 92-й позициях соответственно.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение – сборная Аргентины обошла команду Англии и вышла на четвертое место. Возглавляет рейтинг ФИФА по-прежнему сборная Бельгии, второй идет команда Бразилии, а третьей – действующие чемпионы мира, сборная Франции.

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Также в первую десятку входят чемпионы Европы сборная Италии, команды Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.

16 декабря 2021 года в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2022/23. В нем приняли участие все 55 сборных. С результатами жеребьевки Лиги наций можно ознакомиться в нашем материале.