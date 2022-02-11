Биатлонистка Билосюк выздоровела от Covid-19 и вернулась в расположение сборной

Лидер женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк преодолела коронавирус и вернулась в расположение команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

О приятных новостях из Пекина сообщили в Национальном олимпийском комитете.

— В расположение нашей команды из изоляционного отеля возвращается капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Билосюк, которая сдала два негативных ПЦР-теста подряд и готова помочь нашей команде, — говорится в сообщении.

Перед началом Олимпиады-2022 в Пекине Билосюк получила положительный результат теста на коронавирус. Поэтому она находилась на самоизоляции и пропустила два старта на биатлонной трассе в олимпийском Чжанцянкоу, а именно смешанную эстафету и индивидуальную гонку.

Возвращение Билосюк состоялось перед стартом женского спринта. Но в нем все же приняли участие три заявленных ранее биатлонистки, ведь старт-лист был составлен в четверг, 10 февраля. Отсутствие лидера сборной в спринте означает, что она не сможет автоматически отобраться в гонку преследования и масстарт.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Билосюк сможет стартовать только в одной гонке – женской эстафете.

На данный момент Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Норвегии, которая имеет шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте разместилась Германия, третьей идет Швеция. У Украины пока нет завоеванных медалей в Пекине.

Фото: НОК