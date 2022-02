Защитника английского футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед Курта Зума после того, как он бил и пнул ногой своего кота, клуб оштрафовал на максимально возможную сумму в таких случаях, а именно $330 тыс. (250 тыс. фунтов). У игрока также отобрали две его кошки.

Однако штраф Зума спровоцировал недовольство среди игроков Вест Хэма из-за его заработной платы. Сообщалось, что француз был оштрафован на двухнедельную заработную плату. Считается, что к футболистам, которые могут попросить о серьезном увеличении зарплаты, относятся Деклан Райс, Томаш Соучек, Пабло Форнальс и Владимир Цоуфал. Также недовольство своим окладом может выразить самый лучший бомбардир Вест Хэма Микаэл Антонио.

Скандал вокруг игрока разгорелся после того, как его брат обнародовал в соцсети видео, на котором Зума пинает своего бенгальского кота, гоняется за ним и бьет ради развлечения.

Кадры насилия над животным повлекли за собой гневную реакцию. В сети появилась петиция с требованием привлечь игрока к ответственности в соответствии с законом, набравшим 200 тыс. подписей. В Британии за насилие над животными предусмотрены серьезные штрафы и тюремное заключение до 5 лет.

Позже главному тренеру молотобойцев Дэвиду Мойесу пришлось убеждать общественность, что он любит животных. А все потому, что в составе на игру АПЛ против Уотфорда нашлось место для Зума.

В защиту кошек выступили знаменитости и спонсоры клуба. Во время матча болельщики обеих команд освистали футболиста, а телеведущий и экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер заявил, что поражен тем, что Зума выпустили на игру.

Полиция графства Эссекс сообщила во вторник, что начала срочное расследование, однако, по данным газеты Sun, вскоре отказалась возбуждать дело.

Тем временем Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) конфисковало у игрока обеих кошек. Там заявили, что животных осмотрели ветеринары и их здоровью ничего не угрожает.

Компания Vitality, являвшаяся спонсором клуба, заявила, что действия руководства ее разочаровали, поэтому она немедленно прекращает спонсорство. Еще одна компания Experience Kissimmee после того, как Зума вышел на поле, заявила, что пересмотрит спонсорство клуба и будет ждать дальнейших шагов руководства. Что касается самого игрока, то с ним расторг соглашение Adidas.

Ассоциация болельщиков клуба Вест Хэм осудила действия Зума и считает, что футболиста следует отстранить от матчей на все время дисциплинарного разбирательства.

К футболисту обратились бойцы UFC Ян Блахович и Мухаммад Мокаев, оставив ему гневные сообщения. Поляк написал, что “жестокое обращение с животными нельзя терпеть”. А Мокаев заявил, что хотел бы, чтобы Зума оказался на месте кошки:

Would love to give him slap so he looks innocent in front of me like cat does https://t.co/5IggVDLxzr

— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) February 8, 2022