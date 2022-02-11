На седьмой день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 11 февраля, в медальном зачете Германия продолжает удерживать первую строчку рейтинга.

В среду спортсмены разыграли еще семь комплектов наград в семи видах спорта.

Разыгрывались медали в конькобежном спорте, сноубординге, скелетоне, шорт-треке, лыжных гонках, биатлоне и горнолыжном спорте.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

После седьмого соревновательного дня лидерство в медальном зачете продолжает удерживать команда Германии. Представители этой страны завоевали семь золотых наград и четыре серебра. На втором месте – Норвегия. У нее шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

Тройку лидеров замыкают Нидерланды, которая еще вчера была пятыми. Нидерландцы завоевали пять золотых медалей, четыре серебряных и одну бронзовую.

На четвертой позиции расположилась Швеция, завоевавшая пять золотых, две серебряные и две бронзы медали. Пятерку лидеров замыкает Австрия. Олимпийцы этой страны выиграли четыре золота, шесть серебряных и четыре бронзовых медалей.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвуют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.