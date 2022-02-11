Международный олимпийский комитет обжалует в Спортивном арбитражном суде допуск российской фигуристки Камилы Валиевой к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

– МОК воспользуется своим правом на апелляцию и не будет ждать обоснованного решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА), поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка, – сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Выйти на лед Камила Валиева собирается 15 февраля, когда состоятся женские одиночные катания.

МОК в Спортивном арбитражном суде будет представлять Международное агентство допинг-тестирования.

8 февраля РУСАДА временно отстранил спортсменку после получения результатов отобранных проб во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года.

Из-за этого Валиевой было запрещено участвовать в соревнованиях, в том числе и в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

На следующий день фигуристка обжаловала временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Последний отменил решение, позволив ей продолжить участие в Олимпиаде-2022.

Напомним, что МОК перенес церемонию вручения наград в командном турнире, которая должна была состояться 7 февраля, из-за информации о положительном допинг-тесте в команде ОКР.

Затем появилась информация, что тест не прошла российская фигуристка Камила Валиева. После допинг-скандала Валиева вернулась к тренировкам 10 февраля.

По состоянию на 11 февраля Германия закрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады-2022, пополнив копилку команды шестью золотыми и тремя серебряными медалями.

На второй ступени Норвегия с пятью золотыми, а на третьей – Австрия с четырьмя.

Источник: ITA