Американский сноубордист Шон Уайт после своего выступления в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине объявил о завершении карьеры.

Во время соревнований на Играх-2022 Уайт был близок к тому, чтобы оказаться вне финала. Ведь в первой попытке квалификации он показал лишь 19-й результат. Но уже во второй попытке поднялся в топ-4, что позволило ему попасть в 12 лучших спортсменов, принявших участие в финальном раунде.

В финале сноубордисты имели три попытки, чтобы набрать наибольшее количество очков. Здесь уже не учитывались их результаты в квалификации. Главными соперниками Уайта на этой стадии были японец Аюму Хирано и австралиец Скотти Джеймс, проигравшие американцу борьбу за золото в 2018 году в Пхенчхане.

Уайт упорно пытался зацепиться сначала за олимпийское золото Пекина, а потом уже за пьедестал, но это делали и его конкуренты. В итоге Уайт ограничился лишь так называемой деревянной медалью, а именно четвертым местом.

Золото в этой дисциплине досталось японцу Аюму Хирано, серебро у австралийца Скотти Джеймса, а бронзу завоевал Ян Шеррер. Последний за свою лучшую попытку получил 87,25 балла, тогда как у Уайта оценка составила 85.00.

О своем намерении закончить карьеру спортсмен заявлял еще перед стартом Игр-2022 в Пекине. Он заверил, что эта Олимпиада, пятая в его карьере, станет для него последней. Вместе с тем, Уайт предполагает, что не будет завязывать со сноубордингом, но продолжит свой путь в спорте уже как тренер.

35-летний Шон Уайт – самый титулованный сноубордист в истории. Он завоевал три золотых медали на Олимпиадах в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Пхенчхане-2018, а также одержал 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games.

У женщин в дисциплине хафпайп золото завоевала американка Хлоя Ким. Таким образом, сноубордистка смогла защитить свой титул, который впервые завоевала на прошлых Играх-2018 в корейском Пхенчхане.