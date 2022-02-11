Нет войне в Украине: скелетонист Гераскевич провел молчаливый протест на Играх-2022

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине публично выступил против войны в Украине.

После третьего заезда он показал обращение на камеру, адресованное зрителям олимпийских соревнований. На небольшом плакате была надпись No war in Ukraine (Нет войне в Украине, – Ред.).

По итогам третьей квалификационной попытки Гераскевич стал 17-м со временем 3.04,83 и вышел в финальный заезд, где с результатом 4:06.28 занял 17 место на Олимпийских играх-2022.

Золото в скелетоне досталось немцу Кристоферу Гротхеру, серебро тоже у представителя Германии Акселя Юнга, а вот бронзу завоевал китайский скелетонист Вентган Янь.

Для Владислава Гераскевича это вторая олимпиада в карьере. На Играх-2018 в Пхенчхане он финишировал с 12-м результатом. Он – единственный представитель Украины в этом виде спорта.

В сезоне-2021/22 Гераскевич занял 16-е место в общем зачете Кубка мира. Но показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сигулде.

Российская Федерация стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины находились 140 тыс. военных вооруженных сил России.

Фото: Суспільне