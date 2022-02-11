Никогда не видел ничего подобного: футболист Арсенала за 5 сек. заработал две желтые карточки

Футболист лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли надолго запомнится болельщикам после матча 24-го тура английской Премьер-лиги против Вулверхемптона.

До 69 минуты встречи игра была более или менее спокойной, за исключением единственного гола канониров в ворота волков после углового. Добавить яркие краски в пресную встречу решил 20-летний бразилец Мартинелли.

Примечание: в обзоре матча Вулвергемптон – Арсенал видео с фолами Мартинелли с 1:23.

Он умудрился за пять секунд дважды сфолить и заработал две желтые карточки соответственно, которые автоматически превратились в красную.

Сначала форвард на чужой половине поля оттолкнул рукой Даниэла Поденсе во время ввода мяча с аута. Но главный арбитр матча Майкл Оливер решил продолжить игру, чтобы не останавливать атаку Вулверхемптона. Кадры трансляции зафиксировали этот момент на 69:04 времени матча.

А ровно через пять секунд Мартинелли в спринтерском рывке в оборону снес португальского вингера Тавареша. Арбитр матча сразу показал бразильцу две картки: за отложенный фол на Поденсе и за толчок Тавареша.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что подобное удаление никогда раньше не видел.

— Я никогда не видел ничего подобного. Я провел в этой стране 18 лет, и такого не было никогда. Мы очень усложнили себе задачу, оставшись в меньшинстве. Мы страдали последние десять минут. Никогда не видел такого, – сказал коуч в комментарии BBC.

В 2022 году у лондонского клуба ужасная статистика: за шесть матчей у них четыре удаления и всего два забитых гола. До Мартинелли красные карточки получали Габриэл Паулиста, Гранит Джака и Томас Парти.

После 24 туров АПЛ Арсенал занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В то же время у подопечных Артеты есть еще две игры в запасе. Лидером чемпионата остается Манчестер Сити (24 матча, 60 очков), вторым идет Ливерпуль (23 матча, 51 очко), а тройку замыкает Челси (24 матча, 47 очков).