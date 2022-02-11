Украинская сноубордистка Данча подаст протест на организаторов Олимпиады-2022

Украинская сноубордистка Аннамари Данча, которую не хотели пускать на старт соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за надуманного положительного теста на коронавирус, заявила, что подаст протест на действия организаторов соревнований.

По словам украинки, перед соревнованиями она сдала четыре негативных теста и получила разрешение на участие в квалификации. Однако, организаторы фактически перед ее стартом заявили, что она не имеет права участия из-за сомнительных тестов.

После вмешательства украинской делегации в Пекине спортсменку все же допустили к соревнованиям, но она заняла лишь 26-е место в квалификации на Олимпийских играх-2022 и не смогла побороться за медали.

По мнению спортсменки, с ней поступили несправедливо, а поэтому будет требовать объяснений от организаторов.

— Я очень рада, что эта сумасшедшая ковидная игра для меня закончилась. Я выиграла ее, если учесть, через что пришлось пройти, чтобы стартовать. Это было очень напряженно и болезненно. За пять минут до моего выхода на старт организаторы сказали мне, что у меня положительный тест, и я должна быть немедленно изолирована (что было неправдой).

Она отметила, что “боролась до последнего за свои права”, потому что знала, что перед гонкой у нее было четыре негативных теста.

— Я подам протест в Международную федерацию сноуборда и потребую объяснений, потому что до сих пор не получил ответа, и не могу понять, как это со мной произошло. После всего этого мне до сих пор хочется верить в красоту главного спортивного праздника – Олимпиады, – написала Данча.

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В итоге, победу в параллельном гигантском слаломе одержала чешская спортсменка Эстер Ледецка, серебро у австрийки Даниэлы Улбинг, а бронза досталась представительнице Словакии Глории Котник.

Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Норвегии, у которой шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Второй идет Германия, а замыкают тройку лидеров Нидерланды.