Денис Олейник: Таких президентов, как Ярославский, в своей жизни не встречал

Вот кто точно усилит команду Звезд, если выйдет на поле 28 мая, так это Денис Олейник. Он продолжает карьеру и на хорошем счету в чемпионате Финляндии, где проводит пятый сезон.

На носу у него юбилей – 100-й матч за СИК. За Металлист Олейник провел 89 игр и забил 25 мячей.

— Денис, мы вас приглашаем на All-Star Game. Игра состоится 28 мая. Сезон в Финляндии к тому времени завершится? Сможете приехать?

— Пока не знаю. Сезон в Финляндии начинается в апреле и летом паузы нет. Если выпадут выходные или перерыв на игры сборных, то обязательно прилечу.

— Металлист — второй после финского клуба СИК, за который вы провели больше всего матчей. Какую роль в вашей жизни отыграл Металлист?

— Колоссальную. Я безумно рад, что в свое время оказался в Металлисте. Я благодарен клубу за то, что они выкупили мой контракт за достаточно приличную сумму. Они поверили в меня и дали шанс проявить себя. Первые полгода, возможно, не так все хорошо складывалось, но большое спасибо Мирону Богдановичу, Евгению Алексеевичу и Александру Владиленовичу за то, что верили в меня до конца. Второй и третий год я провел хорошо в Металлисте, попал в сборную. Я вырос как футболист в Металлисте. И рад, что мой трансфер в Днепр стал одним из самых успешных в истории клуба. Два сезона в Харькове одни из лучших периодов в моей карьере, — говорит Денис Олейник.

— Согласны, что в Харькове самая мощная в Украине торсида? И у вас не возникло проблем после перехода в Днепр?

— Когда я играл в Металлисте у меня были замечательные отношения с харьковскими болельщиками. Они любили меня и в последний мой год в Металлисте определили лучшим игроком команды. Я всегда ощущал их поддержку.

Для меня харьковские болельщики лучшие в Украине. Понятно, что они были расстроены моему переходу в Днепр. Но это футбольная жизнь и, считаю, что я допустил ошибку, перейдя в Днепр. От этого трансфера я только проиграл.

— Александр Ярославский к вам прекрасно относился?

— Не то слово! Таких президентов как Ярославский в своей жизни не встречал. То, как он любит команду, как переживает, как он относится к футболу. Он практически не пропускал ни одной тренировки команды. Я ему сильно благодарен, потому что в некоторых личных вопросах он мне сильно помог. Когда мне нужно было закрыть некоторые финансовые вопросы, он пошел мне навстречу. С большим уважением отношусь к Александру Владиленовичу. Хотелось бы, чтобы таких президентов в украинском футболе было побольше. Тогда и футбол в нашей стране будет расти.

— Видели видео, как он окунается в ледяную воду. Вас в Финляндии, наверное, тоже к этому приучили?

— Он красавец! В 62 года так выглядеть. Столько энергии. Очень позитивный человек. Я и сам люблю такие процедуры. Завтра, кстати, еду в сауну.

По средам выбираюсь на озеро. В Финляндии сауны на дровах. Паришься и сразу окунаешься в ледяное озеро. Мне это нравится. По утрам всегда принимаю холодный душ.

— Чем финские сауны отличаются от наших?

— У них мужская и женская раздевалка отдельно, рядом стоит копилка. Бросаешь пять евро, никто не проверяет. Написал свою фамилию и все.

Одновременно в сауне может находиться не больше восьми человек. Попарился часа полтора-два и уехал. Тем временем другие люди приехали. Пусто не бывает.

— Вы там в Финляндии по Украине хоть чуточку тоскуете?

— Конечно, скучаю. У меня дети в Украине. Но я привык уже. Стараюсь с пользой проводить для себя время. Часто беру детей к себе. Занимаюсь саморазвитием, своего рода трансформация личности.

Джерело: Металлист