Медальный зачет Олимпиады-2022: ФРГ снова в лидерах, США – вышли на третье место

По итогам восьмого дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Германия сохранила лидерские позиции, а США – вышли на третье место.

Всего во время Олимпиады 12 февраля разыграли шесть комплектов наград среди таких дисциплин, как: лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и скелетон.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

Первое место, как и прежде, удерживает Германия. У ее команды – семь золотых наград, как и у Норвегии, занявшей второе место, однако у ФРГ больше серебра – пять против трех. Бронза у Германии одна, тогда как у Норвегии их шесть.

На третье место удалось вырваться США – у них по пять золотых и серебряных медалей и еще одна – бронзовая.

Четвертые Нидерланды: у них пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

На пятом месте Швеция – у нее тоже пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовые.

Украина, как и прежде, еще ни разу не поднималась на пьедестал почета.

Отметим, что 13 февраля, в воскресенье, будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимней Олимпиады.

Олимпиада в Пекине длится с 4 по 20 февраля. От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.