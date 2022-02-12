Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Медальный зачет Олимпиады-2022: ФРГ снова в лидерах, США – вышли на третье место

Анастасия Гевко редактор ленты
Медальный зачет Олимпиады-2022: ФРГ снова в лидерах, США – вышли на третье место

По итогам восьмого дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Германия сохранила лидерские позиции, а США – вышли на третье место. 

Всего во время Олимпиады 12 февраля разыграли шесть комплектов наград среди таких дисциплин, как: лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина и скелетон.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

Первое место, как и прежде, удерживает Германия. У ее команды – семь золотых наград, как и у Норвегии, занявшей второе место, однако у ФРГ больше серебра – пять против трех. Бронза у Германии одна, тогда как у Норвегии их шесть.

На третье место удалось вырваться США – у них по пять золотых и серебряных медалей и еще одна – бронзовая.

Четвертые Нидерланды: у них пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

На пятом месте Швеция – у нее тоже пять золотых медалей, две серебряные и три бронзовые.

Украина, как и прежде, еще ни разу не поднималась на пьедестал почета.

Отметим, что 13 февраля, в воскресенье, будут определены обладатели еще семи комплектов медалей зимней Олимпиады.

Олимпиада в Пекине длится с 4 по 20 февраля. От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. 

За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.

Читайте
Международный бойкот и семь новых дисциплин: что нужно знать об Олимпиаде-2022

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка