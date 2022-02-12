Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпийских играх-2022 в Пекине публично выступил против войны в Украине. Он продемонстрировал плакат с надписью No war in Ukraine (с английского языка означает: нет войне в Украине).

Международный олимпийский комитет отреагировал на четкую позицию украинского спортсмена. В МОК отметили, что плакат Гераскевича – это всеобщий призыв к миру.

– Мы поговорили со спортсменом. Это был всеобщий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт, — говорится в заявлении олимпийского комитета.

Скелетонист прокомментировал свой поступок в комментарии украинским СМИ. Он объяснил, что не боялся дисквалификации, потому что стремится к миру в Украине.

– Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны. Хочу мира в своей стране и над своей головой. Не хочу, чтобы люди погибали в результате войны, – высказался он.

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич выступил с публичным призывом против войны в Украине на Играх-2022 в Пекине. Он показал обращение, адресованное зрителям олимпийских соревнований.

Зрители смогли заметить на плакате небольшого размера надпись No war in Ukraine (с английского языка эти слова означают: нет войне в Украине).

Фото: Владислав Гераскевич, Суспільне