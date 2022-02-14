По итогам девятого дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия заняла лидерские позиции, лишив Германию многодневного первенства в зачете.

Во время Олимпиады 13 февраля разыграли семь комплектов наград среди таких дисциплин, как: шорт-трек, лыжные гонки, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и биатлон.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

На первое место 13 февраля вышла Норвегия, завершив несколькодневное лидерство Германии, которая теперь занимает второе место рейтинга. У норвежской олимпийской сборной в настоящее время девять наград, когда Германия получила восемь золотых медалей. У обеих команд по пять серебряных медалей. Бронза же у Германии одна, тогда как у Норвегии — семь медалей.

Третье место продолжает оставаться за США — пять золотых и пять серебряных медалей, когда бронза — одна.

Четвертыми идут Нидерланды: у них шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

Пятое место занимает место Швеция – у нее пять золотых медалей, три серебряные и три бронзовые.

Украина, как и прежде, еще ни разу не поднималась на пьедестал почета.

Отметим, что 14 февраля, в понедельник, будут определены обладатели еще четырех комплектов медалей зимней Олимпиады.

Олимпиада в Пекине длится с 4 по 20 февраля. От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.