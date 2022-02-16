Футболисты киевского Динамо и представители клуба присоединились ко Дню единения, записав видеоролик по случаю нового праздника.

— Они родились и выросли в разных уголках страны, но родина у всех одна – это наша единственная Украина, — говорится на сайте клуба.

В съемках ролика приняли участие нынешние футболисты бело-синих, в частности, Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Илья Забарный, Артем Беседин, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко.

К приветствию также присоединились ассистент главного тренера и экс-игрок Динамо Огнен Вукоевич и бывшие футболисты клуба – вингер Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко и защитник Эвертона Виталий Миколенко.

Футболисты отмечают, что родились и выросли в разных уголках страны и горды, что являются украинцами.

Георгий Бущан: я родился в Одессе, в жемчужине украинского побережья;

я родился в Одессе, в жемчужине украинского побережья; Руслан Нещерет: родился в Мукачево, в самом центре Европы;

родился в Мукачево, в самом центре Европы; Андрей Ярмоленко: я вырос в Чернигове и всегда гордился тем, что я украинец;

я вырос в Чернигове и всегда гордился тем, что я украинец; Илья Забарный: я коренной киевлянин. Мой город всегда был и будет украинским.

Завершил обращение хорват Огнен Вукоевич словами: Украина – это Европа.

— Моя Украина — едина, — подчеркнули представители футбольного клуба.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с возможным полномасштабным вторжением войск Российской Федерации.

Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и отметил, что Украинское государство сегодня “сильно как никогда” и способно ответить на все возможные агрессивные действия. Своим указом он также назначил 16 февраля 2022 года Днем единения.