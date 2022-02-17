Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отметился достойным жестом во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

О поступке украинского биатлониста в комментарии Суспільне Спорт рассказал наставник команды Юрай Санитра.

Во время гонки преследования Пидручный отдал одну из своих палок сопернику, после чего преодолел несколько сотен метров только с одной.

Это произошло из-за того, что украинец случайно сломал палку соперника – немца Иоганнеса Кюна. Тогда украинец решил посреди гонки отдать ему свою.

– Дмитрий Подручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думая, отдал ему свою. Дмитрий бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы извиниться, но они сказали, что это был очень хороший жест fair play. Они очень уважают Дмитрия Пидручного, – рассказал Санитра.

В этой гонке украинец финишировал на 13-м месте, а Кюн — на одну позицию выше. Для 30-летнего Подручного это третьи Олимпийские игры в карьере.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине он обновил рекорд, заняв 13-ю позицию также в спринте.

Медальный зачет Олимпиады-2022 продолжает возглавлять Норвегия, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Второе место у Германии, а тройку лидеров замыкают США. Украина в рейтинге занимает 23-е место благодаря серебру Александра Абраменко в лыжной акробатике.