Это преступление, которого я не совершала: украинка Каминская о положительной допинг-пробе

Украинская лыжница Валентина Каминская прокомментировала результат допинг-теста, который показал положительный результат.

— Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел из ядерного оружия, который меня уничтожил и стер с лица земли! Звучит банально, но я никогда намеренно не принимала бы такие вещества. Это не просто запрещено, но и бессмысленно со стороны каждого спортсмена, – написала спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram.

Она отметила, что не может собрать доказательную базу, “чтобы побороться за правду”.

— Моя карьера в профессиональной лыжной гонке внезапно подошла к концу. Я с болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу вложить в голове все это. Просто не верю… Мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут “вышки” за это преступление, которое я не совершала. Чувствую себя как злодей, совершивший что-то ужасное, но сам не понял как.

Каминская поблагодарила всех, кто находится рядом с ней на этом жизненном этапе.

16 февраля Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, Валентина Каминская получила положительный результат теста на анаболический андрогенный стероид и два стимулятора на зимних Олимпийских играх-2022.

Там отметили, что образец был взят во время антидопингового контроля во время соревнований 10 февраля в китайском Чжанцзякоу.

Источник: Валентина Каминская

Фото: Валентина Каминская