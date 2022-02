Финский фристайлист Йон Саллинен во время одного из прыжков в квалификационных соревнованиях в хафпайпе на зимних Олимпийских играх-2022 допустил ошибку и врезался в оператора.

Инцидент произошел во время олимпийских соревнований 17 февраля. Финский спортсмен потерял контроль в воздухе во время прыжка, столкнулся с оператором и очень жестко приземлился на верхнюю часть рампы.

Watch out for the cameraperson!

Does Jon Sallinen owe them a new camera? #Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD

— Eurosport (@eurosport) February 17, 2022