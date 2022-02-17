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Факты / Спорт

Финский фристайлист столкнулся с оператором после прыжка на Играх-2022

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Йон Саллінен влетів в оператора

Финский фристайлист Йон Саллинен во время одного из прыжков в квалификационных соревнованиях в хафпайпе на зимних Олимпийских играх-2022 допустил ошибку и врезался в оператора.

Инцидент произошел во время олимпийских соревнований 17 февраля. Финский спортсмен потерял контроль в воздухе во время прыжка, столкнулся с оператором и очень жестко приземлился на верхнюю часть рампы.

Эта ошибка стоила Саллинену места в финале, ведь по итогам квалификации на Олимпиаде-2022 он занял последнее место.

— В последнем прыжке я задел лыжами свежий снег и влетел в оператора. Я надеюсь, что с ним все хорошо, — сказал Саллинен в комментарии NRK.

Также фристайлист отметил, что получил болезненный удар по ключице. Несмотря на травму, Йон вышел на старт на вторую попытку, но опять упал на том же месте.

Медальный зачет Олимпиады-2022 продолжает возглавлять Норвегия, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Второе место у Германии, а тройку лидеров замыкают США. Украина в рейтинге занимает 23-е место благодаря серебру Александра Абраменко в лыжной акробатике.

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Источник: NRK

Фото: Getty Images

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