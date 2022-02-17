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Факты / Спорт

Лига чемпионов-2021/22: календарь и результаты матчей плей-офф

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
М'яч Ліги чемпіонів

В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 во вторник, 15 февраля, стартовала решающая серия плей-офф на выбивание. В стадию 1/8 финала турнира попали по две лучшие команды из каждой группы.

В текущем сезоне Лиги чемпионов на стадии группового этапа Украина была представлена ​​двумя клубами – донецким Шахтером и киевским Динамо. Но обе команды заняли четвертые строчки в своих квартетах и ​​завершили выступления в еврокубках.

Финальный матч ЛЧ в 2022 году должна была принять Альянц Арена в Мюнхене, но из-за смены проведения финала-2020 каждый из предварительно запланированных хозяев финала принимают финал следующего сезона. Поэтому финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге на Зенит-Арене 28 мая. Этот стадион вмещает чуть больше 60 тыс. зрительских мест.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов 2021/22.

1/8 финала

15.02.2022
22.00 Спортинг 0:5 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ 1:0 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид
16.02.2022
22.00 Зальцбург 1:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія
22.00 Интер 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль
22.02.2022
22.00 Вильярреал _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси _:_ Лилль
23.02.2022
22.00  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико _:_ Манчестер Юнайтед
22.00 Бенфика _:_ Аякс
8.03.2022
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария _:_ Зальцбург
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль _:_ Интер
9.03.2022
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити _:_ Спортинг
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
15.03.2022
22.00 Аякс _:_ Бенфика
22.00 Манчестер Юнайтед _:_  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико
16.03.2022
22.00 Лилль _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси
22.00 Аякс _:_ Бенфика

Действующим победителем Лиги чемпионов является Челси. Аристократы в решающем матче сезона-2020/21 обыграли другой английский клуб Манчестер Сити со счетом 1:0.

Для лондонского клуба это была вторая победа в главном еврокубковом турнире в истории.

Фото: Depositphotos

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