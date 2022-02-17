В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 во вторник, 15 февраля, стартовала решающая серия плей-офф на выбивание. В стадию 1/8 финала турнира попали по две лучшие команды из каждой группы.

В текущем сезоне Лиги чемпионов на стадии группового этапа Украина была представлена ​​двумя клубами – донецким Шахтером и киевским Динамо. Но обе команды заняли четвертые строчки в своих квартетах и ​​завершили выступления в еврокубках.

Финальный матч ЛЧ в 2022 году должна была принять Альянц Арена в Мюнхене, но из-за смены проведения финала-2020 каждый из предварительно запланированных хозяев финала принимают финал следующего сезона. Поэтому финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге на Зенит-Арене 28 мая. Этот стадион вмещает чуть больше 60 тыс. зрительских мест.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов 2021/22.

1/8 финала

15.02.2022 22.00 Спортинг 0:5 Манчестер Сити 22.00 ПСЖ 1:0 Реал Мадрид 16.02.2022 22.00 Зальцбург 1:1 Баварія 22.00 Интер 0:2 Ливерпуль 22.02.2022 22.00 Вильярреал _:_ Ювентус 22.00 Челси _:_ Лилль 23.02.2022 22.00 Атлетико _:_ Манчестер Юнайтед 22.00 Бенфика _:_ Аякс 8.03.2022 22.00 Бавария _:_ Зальцбург 22.00 Ливерпуль _:_ Интер 9.03.2022 22.00 Манчестер Сити _:_ Спортинг 22.00 Реал Мадрид _:_ ПСЖ 15.03.2022 22.00 Аякс _:_ Бенфика 22.00 Манчестер Юнайтед _:_ Атлетико 16.03.2022 22.00 Лилль _:_ Челси 22.00 Аякс _:_ Бенфика

Действующим победителем Лиги чемпионов является Челси. Аристократы в решающем матче сезона-2020/21 обыграли другой английский клуб Манчестер Сити со счетом 1:0.

Для лондонского клуба это была вторая победа в главном еврокубковом турнире в истории.