Подозреваемая в употреблении допинга фигуристка Валиева осталась без медали в одиночке

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине произвольной программой завершился женский турнир по фигурному катанию.

Главной претенденткой на медаль высшего сорта была представительница ОКР Камила Валиева, подозреваемая в употреблении допинга. Однако 15-летняя спортсменка оказались вне пьедестала в Пекине. Валиева лидировала после короткой программы, но полностью завалила произвольную, дважды упав во время проката.

Валиевой, чтобы гарантировать себе медаль, достаточно было набрать 151 балл, но ей это не удалось — 141,93 балла. В итоге спортсменка стала четвертой в индивидуальном женском фигурном катании.

Победу в этой дисциплине одержала другая фигуристка из ОКР — Анна Щербакова, обошедшая свою соотечественницу Александру Трусову. Бронзу завоевала японская фигуристка Каори Сакамото.

Таким образом, если Валиеву в будущем отстранят, на медали Олимпийских игр-2022 в женском катании это не отразится.

О допинге у Валиевой стало известно вскоре после командного турнира по фигурному катанию. Его выиграла команда ОКР, но МОК и организаторы Игр откладывали церемонию вручения медалей.

После этого встал вопрос о снятии спортсменки с соревнований, но решением CAS ее все же допустили к участию в турнире. Такое решение объяснили возрастом спортсменки: ей еще нет 16 лет, поэтому официально ее не могут обвинить в нарушении антидопинговых правил.