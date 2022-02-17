Звезда американского лыжного спорта Микаэла Шиффрин упустила свой последний шанс на индивидуальное олимпийское золото Игр-2022 в Пекине. Спортсменка сошла с трассы уже на третьем старте соревнований на этой Олимпиаде.

— Очень похоже, что много работы кануло в лету. Теперь я сомневаюсь буквально во всем, что выучила за последние 15 лет. Во всем, что я знала и умела, касательно моего катания, слалома и настроя на гонки. Я гнала вовсю, и, возможно, это было слишком, – объяснила свои неудачи на этой Олимпиаде Шиффрин.

За последние четыре года она не финишировала на соревнованиях всего пять раз, из них три – на этой Олимпиаде. Еще раз Шиффрин сошла с трассы в январе этого года на этапе Кубка мира в слаломе, а до этого – еще в январе 2020-го.

Золото в комбинации досталось швейцарке Мишель Гизен. Вторую строчку заняла еще одна представительница Швейцарии Венди Гольденер, а бронза у итальянки Федерики Бриньоне.

Для Шиффрин – это провал, ведь она является одной из самых титулованных горнолыжниц в истории, лидером сезона в общем зачете, а также единственной спортсменкой, которой удалось победить в одной дисциплине на четырех чемпионатах мира подряд.

Очевидно, что в Пекин-2022 американка ехала не просто за медалью, а за покорением новых рекордов, но не сложилось. Она сошла с трассы в трех из пяти стартов и не смогла финишировать.

Лучшим результатом Шиффрин на этих Играх стало девятое место в супергиганте. В скоростном спуске (даунхиле) она стала 18-й.

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26-летняя Микаэла Шиффрин выигрывала золото в слаломе в Сочи-2014, а также золото в горнолыжном слаломе и серебро в комбинации в Пхенчхане-2018. Ей принадлежит рекорд среди всех североамериканских горнолыжников, ведь она – шестикратная чемпионка мира. По количеству побед среди женщин за всю историю она уступает только Линдси Вон.

Медальный зачет Олимпиады-2022 продолжает возглавлять Норвегия, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Второе место у Германии, а тройку лидеров замыкают США. Украина в рейтинге занимает 23-е место благодаря серебру Александра Абраменко в лыжной акробатике.

Источник: NBC News