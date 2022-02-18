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Джима финишировала седьмой в масстарте на Олимпиаде-2022, несмотря на падение в начале

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Юлія Джима

На зимних Олимпийских играх-2022 завершилась последняя биатлонная гонка у женщин — масстарт. В нем приняли участие 30 биатлонисток по итогам общего зачета, медалистки и топ-13 из зачета Олимпиады-2022.

Украина в женском масстарте была представлена ​​только Юлией Джимой. После старта на одном из поворотов украинка не удержала равновесие и упала, потеряв десять секунд. После этого она довольно медленно провела первую стрельбу и не смогла закрыть последнюю мишень. В результате Юлия заработала штрафной круг.

Из него она вышла 23-й, но улучшила результат во второй стрельбе и вышла на девятую позицию.

Во время третьей стрельбы у всех биатлонисток были проблемы с работой на огневом рубеже. Но украинка также допустила ошибку, не закрыв две мишени. На последней стрельбе Джима закрыла все мишени, в то время как соперницы промахнулись. Но стреляла 1:07 минут, и из-за этого только вернулась в топ-10.

К финишу на Играх-2022 Джима пришла седьмой, повторив свой лучший результат в карьере на Олимпиадах.

А вот олимпийской чемпионкой по масстарту стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Серебро и бронза у представительниц Норвегии Тирил Экгофф и Марте Олсбю Ройзеланд.

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Медальный зачет Олимпиады-2022 продолжает возглавлять Норвегия, у которой уже 15 золотых, 8 бронзовых и 11 серебряных наград. Второй идет Германия, а замыкают тройку лидеров США.

Фото: НОК

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