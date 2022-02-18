Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал золотую медаль на этапе Большого шлема в Израиле. Спортсмен выступает в весовой категории до 60 кг.

В финале Лесюк одолел иппоном представителя Казахстана Бауиржана Нарбаева, бронзового призера чемпионата мира среди юниоров-2017.

На пути к финалу украинец одолел узбекистанца Мирзохида Магаммаденова и чемпиона мира среди юниоров 2015 года, казахстанца Магжана Шамшадина. В полуфинале Лесюк ваза-ари победил представителя Монголии Цогта-Очира Бьямбажава.

Еще один представитель Украины Богдан Ядов в весе до 66 кг завоевал в Израиле бронзовую награду. В схватке за третье место он одолел Гусмана Кыргызбаева из Казахстана.

Золото на этапе Большого шлема стало первым в карьере Лесюка. До этого его самым большим достижением на взрослом уровне были две медали Гран-при 2019 года.

Последнее золото на турнирах Большого шлема завоевывала украинка Дарья Билодид, когда выиграла Grand Slam в Париже в феврале 2020-го.

А вот украинские мужчины в последний раз становились победителями Большого шлема еще в 2016 году. На этапе в Баку на высшую ступень пьедестала поднялся Яков Хаммо.

Фото: International Judo Federation