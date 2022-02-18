Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Спорт

Дзюдоист Лесюк завоевал первое за шесть лет золото на турнирах Большого шлема

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Артем Лесюк

Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал золотую медаль на этапе Большого шлема в Израиле. Спортсмен выступает в весовой категории до 60 кг.

В финале Лесюк одолел иппоном представителя Казахстана Бауиржана Нарбаева, бронзового призера чемпионата мира среди юниоров-2017.

На пути к финалу украинец одолел узбекистанца Мирзохида Магаммаденова и чемпиона мира среди юниоров 2015 года, казахстанца Магжана Шамшадина. В полуфинале Лесюк ваза-ари победил представителя Монголии Цогта-Очира Бьямбажава.

Еще один представитель Украины Богдан Ядов в весе до 66 кг завоевал в Израиле бронзовую награду. В схватке за третье место он одолел Гусмана Кыргызбаева из Казахстана.

Золото на этапе Большого шлема стало первым в карьере Лесюка. До этого его самым большим достижением на взрослом уровне были две медали Гран-при 2019 года.

Последнее золото на турнирах Большого шлема завоевывала украинка Дарья Билодид, когда выиграла Grand Slam в Париже в феврале 2020-го.

А вот украинские мужчины в последний раз становились победителями Большого шлема еще в 2016 году. На этапе в Баку на высшую ступень пьедестала поднялся Яков Хаммо.

Фото: International Judo Federation

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка