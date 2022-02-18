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Медальный зачет Олимпиады-2022: Норвегия продолжает лидировать

Анастасия Гевко редактор ленты
Олімпійські ігри 2022

По итогам 14-го дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия продолжает удерживать лидерские позиции в медальном зачете.

В пятницу на Олимпиаде-2022 разыграли еще пять комплектов наград в трех видах спорта: биатлоне, конькобежном спорте и фристайле.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

Первое место в рейтинге продолжает удерживать Норвегия. Спортсмены этой страны завоевали уже 15 золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет Германия, у которой десять золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Пятый день тройку лидеров замыкают США. Американцы восемь раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в их активе восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

На четвертое место поднялась КНР: у нее восемь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. А пятое место занимают Нидерланды. Олимпийцы этой страны взяли семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Украина в медальном зачете осталась на 23-й позиции. Единственную медаль в копилку нашей команды принес фристайлист Александр Абраменко.

Олимпиада в Пекине продлится с 4 до 20 февраля 2022 года.

От Украины на этих Играх участвует 45 спортсменов в 12 дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 должны разыграть 109 наград в 15 видах спорта.

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Фото: Depositphotos

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