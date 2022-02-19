Ярославский купил для Металлиста капитана Десны

Спортивный директор Металлиста Папа Гуйе сообщил клубной пресс-службе о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской Десны Егором Картушовым.

31-летний Картушов — фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета Десны он защищал с 2012 года, а до этого выступал за Шахтер, Зарю и Ильичевец (ныне Мариуполь).

— Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество, — сказал Папа Гуйе.

Сам Картушов рассказал, что все произошло очень быстро, и уже скоро он надеется порадовать харьковских болельщиков яркой игрой.

— Безумно рад, что присоединился к такой команде, как Металлист. Меня переполняют эмоции! Все решилось буквально сегодня и прошло довольно быстро. Не было никаких недопониманий, спокойно договорились, и я переехал из одной гостиницы в другую. Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой, — прокомментировал переход в Металлист Картушов.

Фото: ФК Десна