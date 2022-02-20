Чемпионка мира Билосюк пронесла флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине

Украинская биатлонистка и чемпионка мира Елена Билосюк (Подгрушная) пронесла сине-желтый флаг Украины на торжественной церемонии закрытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Билосюк отметила, что она очень гордится тем, что ей дали возможность нести государственный флаг Украины. По словам спортсменки, она впервые попала на церемонию закрытия Игр.

– Это уже мои четвертые Олимпийские игры. Я впервые попадаю на церемонию закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим, – отметила чемпионка мира.

Парад спортсменов организовали так, что все знаменатели прошли общей колонной в самом начале церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Украина заняла 25-е место в медальном зачете Олимпиады-2022. Одну серебряную медаль завоевал фристайлист Александр Абраменко.