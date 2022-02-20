По итогам последнего дня Олимпийских игр-2022 в Пекине Норвегия заняла лидерские позиции в медальном зачете. Второе место досталось Германии, а на третье в предпоследний день Игр вырвался Китай, сдвинув Америку на четвертую строчку.

В воскресенье на Олимпиаде-2022 разыграли награды в пяти видах спорта: бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, лыжной гонке, хоккее с шайбой.

Результаты медального зачета Олимпиады-2022:

Какие страны попали в топ-5

Первое место в рейтинге стабильно удерживала Норвегия. Спортсмены этой страны завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место заняла Германия, у которой 12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых медалей.

Внезапно третье место получил Китай, в предпоследний день Олимпиады сдвинув с позиции США. В активе Китайской Народной Республики — девять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

На четвертое место сдвинулась Америка, долгое время занимавшая третье место. США имеют восемь золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей.

А пятую строчку занимает Швеция, внезапно опустившая Нидерланды на шестую позицию. Шведские спортсмены завоевали восемь золотых, пять серебряных и пять бронзовых наград.

Украина в медальном зачете занимает 25-ю позицию. Единственную медаль в копилку команды сине-желтых завоевал фристайлист Александр Абраменко.

Олимпиада в Пекине продолжалась с 4 до 20 февраля 2022 года. От Украины на этих Играх участвовали 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны. За все дни Олимпиады-2022 разыграли 109 наград в 15 видах спорта.