Скандалы, рекорды и неудачи: пять самых обсуждаемых спортсменов Игр-2022

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине завершились, и их участники уже давно упаковали чемоданы — кто-то набил туда медалей, а кто-то довольствовался сувенирами из Китая. После завершения Игр атлетам остается очерчивать новые цели для покорения спортивных вершин.

Эта Олимпиада надолго запомнится поклонникам спорта не только рекордами, но и скандалами, особенно с допингом. Ведь главной звездой допинг-драмы в Пекине стала представительница ОКР в фигурном катании Камила Валиева.

Факты ICTV, подводя итоги Игр-2022 в Пекине, выделили пятерку спортсменов, особо отличившихся на этой Олимпиаде. Кто-то своими достижениями, а кто-то неудачами или скандалами.

Камила Валиева

15-летняя фигуристка Камила Валиева была известна еще до Олимпиады. Ведь спортсменка успела собрать большое количество побед с чемпионата мира среди юниоров и чемпионатов Европы. Ей принадлежат три мировых титула – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.

Она же стала наиболее обсуждаемой участницей Игр-2022 из-за обнаруженного допинга в ее пробе за декабрь. После командных соревнований по фигурному катанию, где ОКР выиграли золото, организаторы отменили церемонию награждения из-за этого.

Прямо во время Олимпиады состоялось заседание CAS, по итогам которого Валиевой все же разрешили выступить в индивидуальном турнире. Однако в МОК заявили, что если она станет одной из призеров, то церемония награждения не состоится. После короткой программы Валиева была лидером, но после исполнения произвольной программы пару раз упала и показала лишь четвертый результат.

Микаэла Шифрин

Американскую горнолыжницу Микаэлу Шифрин, являющуюся двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, называли одной из претенденток на медали. Сама 26-летняя спортсменка в Пекин ехала не только за пьедесталом, но и за рекордами.

Но надежды Шифрин не оправдались, и ее окрестили главной неудачницей Олимпиады в Пекине. В трех стартах она сошла с трассы досрочно и не смогла финишировать, а лучшим результатом Микаэлы на этих Играх стало девятое место в супергиганте. В скоростном спуске (даунхиле) она стала 18-й.

Интересно, что за последние четыре года она не финишировала на соревнованиях всего пять раз, из них три – на этой Олимпиаде. Еще раз Шифрин сошла с трассы в январе этого года на этапе Кубка мира в слаломе, а до этого – в январе 2020-го.

Клаудия Перхард

Не взяла медалей, но точно войдет в историю Олимпийских игр немецкий конькобежец Клаудия Пехштайн. На Олимпиаде-2022 в Пекине в возрасте 49 лет и 348 дней она стала самой возрастной женщиной, которая участвовала в зимних Олимпийских играх.

За свою карьеру Пехштайн стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Также в ее активе два серебра и две бронзы с Игр.

Эти Олимпийские игры стали для спортсменки уже восьмыми в карьере.

Натан Чен

А вот американский фигурист Натан Чен продемонстрировал ошеломляющий камбэк на Играх-2022. После бронзы в Пхенчхане-2018 он все же завоевал олимпийское золото.

Свою короткую программу Чен выполнил безукоризненно и набрал за свой прокат 113,97 балла. Это новый мировой рекорд набранных баллов за короткую программу. Предыдущее достижение принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону японцу Юдзуру Ханю, которое он установил в 2020 году на чемпионате Четырех континентов. Тогда Ханю набрал 111,82 балла.

Во время короткой программы Чен исполнил флип, тройной аксель, каскад четверной лутц и тройной тулуп.

Максонс Парро

Героем невероятной мотивационной истории предстояло стать канадскому сноубордисту Максансу Парро, который вернулся в большой спорт после победы над раком и стал чемпионом зимней Олимпиады-2022 в Пекине по слоупстайлу.

Через восемь месяцев после Игр-2018 у него диагностировали рак, а точнее, болезнь Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Парро пришлось пройти 12 курсов химиотерапии. И уже в июле 2019-го он рассказал, что преодолел болезнь.

Канадец решил вернуться после болезни в большой спорт с целью предстоящего выступления на Играх-2022. Своими достижениями он попал в олимпийский состав сборной Канады, а в финале в Пекине уже в первой попытке заработал 90,96 балла, став единственным сноубордистом, получившим оценку за 90 баллов.