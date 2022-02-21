Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине завершились в воскресенье, 20 февраля. Все медали разыграны, а значит, кто-то празднует, а кто-то, вытирая слезы, уже может готовиться к Играм-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Из-за коронавирусных ограничений участников Игр поместили в своего рода пузырь, который в Китае прозвали “счастливой тюрьмой”. А еще, традиционно, соревнования были бы не столь эффектными — без скандалов и рекордов.

Факты ICTV подводят итоги Олимпиады-2022 и рассказывают, чем запомнились соревнования в зимнем Пекине.

Успех Норвегии и сенсация Китая

Медальный зачет Олимпиады-2022 как по количеству золотых, так и по общему количеству наград выиграла Норвегия. Олимпийцы этой страны завоевали 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Всего у них 37 медалей. Доминирование норвежцев не в последнюю очередь стало возможным благодаря успехам спортсменов в биатлоне и лыжах.

Второй стала Германия, у которой 12 золотых, а всего 27 наград. Вторая строка в медальном зачете немцев не стала чем-то неожиданным, ведь они изначально были среди потенциальных лидеров.

А вот китайская команда все-таки преподнесла сенсацию. Хотя у них была успешная Олимпиада в Ванкувере, но представители Поднебесной не отличались большими успехами в зимних видах спорта. Однако домашние соревнования и плодотворная подготовка к ним привела КНР в тройку лидеров зачета.

Украина, как и на предыдущей зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сумела попасть в медальный зачет с помощью единственной медали во фристайле. Благодаря серебру Александра Абраменко в лыжной акробатике мы заняли 25-е место. На самом деле именно во фристайле украинцы могли взять больше одной медали, но помешал коронавирус.

Коронавирусные потери

Первой коронавирусной потерей в Пекине в олимпийской сборной Украины стал положительный тест тренера мужской сборной по биатлону Юрая Санитры. А 2 февраля, за два дня до официального открытия Олимпиады, стало известно о коронавирусе у капитана сборной Украины по биатлону Елены Билосюк. Впоследствии лазарет пополнила еще и биатлонистка Дарья Блашко.

Поэтому было принято решение вызвать в Пекин резервную биатлонистку Анастасию Меркушину, заменившую Валентину Семеренко. Спортсменка досрочно покинула Пекин по состоянию здоровья, не связанному с коронавирусом.

Впоследствии стало известно, что Covid-19 был обнаружен и у сноубордистки Аннамари Данчи. Ее не хотели пускать на старт соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за надуманного положительного теста на коронавирус. По словам украинки, перед соревнованиями она сдала четыре негативных теста и получила разрешение на участие в квалификации. Однако организаторы фактически перед ее стартом заявили, что она не имеет права на участие из-за сомнительных тестов.

После вмешательства украинской делегации в Пекине спортсменку все же допустили к соревнованиям, но она заняла лишь 26-е место в квалификации на Олимпийских играх-2022 и не смогла побороться за медали.

Из-за коронавируса на соревнованиях не выступила и украинская команда по фристайлу. В этой дисциплине наши спортсмены претендовали на реальную медаль, однако банально не хватило спортсменов с отрицательными ПЦР-тестами. Covid обнаружили сразу у трех фристайлистов – Дмитрия Котовского, Анастасии Новосад и Александра Окипнюка.

Двое из них – Котовский и Окипнюк — все же выступили в одиночных соревнованиях, а Окипнюк еще и вышел в финал.

Допинг-скандалы, затмившие бойкот

Большие турниры с наличием скандалов уже стали закономерностью, а не редкостью. С Играми-2022 в Пекине все началось еще задолго до старта соревнований, когда ряд стран объявили о дипломатическом бойкоте из-за массовых нарушений прав человека Китаем. На открытии соревнований не присутствовали официальные представители США, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов, Дании, Литвы, Бельгии, Новой Зеландии.

Власти Германии официально не присоединились к дипломатическому бойкоту соревнований, однако представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Касательно организации Олимпиады Китай критиковали из-за серьезных экологических и социальных расходов, связанных с проведением соревнований, которые, скорее всего, не были внесены ни в один официальный бюджет. В частности, речь шла о выкачивании воды, предназначенной для сельскохозяйственных нужд, чтобы сделать искусственный снег.

А уже во время самих Игр произошел огромный допинг-скандал с участием главной звезды фигурного катания, представительницы ОКР Камилы Валиевой. Несовершеннолетнюю спортсменку разоблачили в употреблении запрещенного вещества еще до начала Игр. Допинг-тест спортсменки показал наличие в микродозе запрещенной субстанции.

Из-за этого отложили награждение в командном турнире по фигурному катанию, ведь в нем участвовала Валиева, а сборная ОКР взяла золото. Позже CAS допустил фигуристку к тренировкам и участию в индивидуальных соревнованиях. В то же время в МОК заявили, что если Валиева будет среди призерок, то награждение медалями пока не состоится. Но по итогу соревнований одиночниц Камила оказалась вне пьедестала, заняв четвертую строчку.

Впрочем, не только команда ОКР вляпалась в допинг-скандал. Первая положительная допинг-проба непосредственно Пекина-2022 стала “достижением” иранца Хусейна Саве-Шемшаки. Он — представитель своей страны в горнолыжном спорте и нес флаг Ирана на церемонии открытия Игр в Китае. Спортсмена поймали на анаболическом стероиде.

Допинг и Украина

Уличили в допинге и украинскую команду, причем у нас аж два случая. Сначала положительный результат получила лыжница Валентина Каминская, которая на следующий день объявила о завершении карьеры. А вторую положительную допинг-пробу сдала 28-летняя бобслеистка Лидия Гунько. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество из списка WADA – дигидротестостерон.

Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм бобслеистки через китайское мясо.

— Между тестами 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота, – сказал Гераскевич.

Он уверен в невиновности девушки, ведь допинг-проба, взятая 10 февраля, ничего запретного не обнаружила. Он добавил, что Гунько ничего не употребляла, ведь “в этом не было никакого смысла”. Решение об отстранении от соревнований Гунько может обжаловать в суде. Также она имеет право просить открытия и анализа пробы Б.

Нет войне в Украине

В финальном раунде соревнований по мужскому скелетону на Играх-2022 украинец Владислав Гераскевич после третьей квалификационной попытки продемонстрировал плакат No war in Ukraine (Нет войне в Украине).

22-летний спортсмен обернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Россиян возмутила подобная акция и они сразу начали пакостить и писать о политическом контексте акции в МОК и требовали наказания спортсмена. Но в организации заявили, что Гераскевич не будет наказан за это, поскольку украинец показал плакат с призывом сохранить мир в Украине.

Главные рекорды Игр-2022

Олимпийский рекорд установила нидерландский конькобежец Ирэн Вюст. Дистанцию ​​в 1 500 м она преодолела за 1 минуту и 53,28 секунды. Ее соотечественница, конькобежец Ирэн Схаутен установила на этих Играх сразу два рекорда – в забегах на 3 000 м и 5 000 м.

Еще одна нидерландка Сюзанне Схюлтинг в шорт-треке тоже установила два олимпийских рекорда – один в одиночных соревнованиях, а другой в командном (эстафета на 3 000 м).

Новый мировой рекорд в короткой программе по фигурному катанию установил американец Натан Чен, за свой прокат набравший рекордные 113,97 балла. Предыдущий результат принадлежал японцу Юдзуру Ханю (111,82 балла), который он установил в 2020 году.

Мировой рекорд в конькобежном спорте установил швед Нильс ван дер Пул на дистанции 10 000 м. Он показал время: 12 минут 30,74 секунды.

Кроме спортивных, уникальное достижение и у немецкой конькобежца Клаудии Пехштайн. В 49 лет и 348 дней она стала самой возрастной участницей Олимпиады за всю историю. Эти Игры стали для нее восьмыми в карьере.

Еще одно достижение установила бразильянка Жаклин Моран. Для 46-летней спортсменки, представлявшей свою страну в лыжной гонке, эта Олимпиада стала восьмой, причем спортсменка принимала участие и в летних Играх.