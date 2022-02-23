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Факты / Спорт

Мы свое не отдадим: Зинченко отреагировал на новую агрессию РФ против Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олександр Зінченко

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко высказался по поводу нового акта агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Защитник горожан выразил поддержку Украине. Спортсмен опубликовал в социальной сети карту Украины, на которой можно увидеть снимки из разных украинских областных центров нашей страны.

— Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене.

Он подчеркнул, что границы Украины должны остаться нерушимыми.

— Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться нерушимыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине, – написал игрок.

 

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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Зинченко один из немногих нынешних игроков сборной Украины, которые высказались по поводу напряженной ситуации и действий со стороны РФ.

Кроме Александра сообщения в Instagram разместили также защитник болгарского Лудогорца Игорь Пластун и форвард португальской Бенфики Роман Яремчук.

В частности, Пластун написал, что ему стыдно, что он говорит по-русски и прикрепил к сообщению украинский флаг. А Яремчук поделился трогательным видео с Украиной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин заявил, что футбольные турниры не должны проводиться на территории России.

Со своей стороны глава Министерства спорта Великобритании Надин Доррис высказалась за перенос финала Лиги чемпионов-2022 из Санкт-Петербурга на фоне российской агрессии в отношении Украины.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Фото: Getty Images

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