В единстве мы победим: Харлан и Шевченко обратились к украинцам на фоне агрессии РФ

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан обратились к соотечественникам на фоне новой агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

В социальной сети Instagram 45-летний специалист заявил, что за 30 последних лет украинцы сформировались как нация.

— Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние!

Шевченко призвал к единству, ведь это является залогом победы.

– Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться! В единстве мы победим! Слава Украине! – написал Шевченко.

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Патриотический пост в социальной сети опубликовала и 31-летняя украинская фехтовальщица.

— Украина – это мой дом, Украина – это моя родина! Я хочу мира и светлого неба над главой моей семьи и всего украинского народа! Мы сильны и мы преодолеем все вместе! – написала Харлан, добавив свое фото во время исполнения гимна.

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Накануне со словами поддержки Украине выступил футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко.

Он опубликовал карту Украины, отметив, что ее границы должны оставаться нерушимыми. Зинченко подчеркнул, что “моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее”.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.